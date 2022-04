Ukraina koondislase kõne venemeelse vutilegendiga läks ootuspäraselt: saatsime teineteist pimedasse kohta

Ainuüksi sellest piisas, et teenida ära kaasmaalaste pahameel, kuid asjad muutusid endise poolkaitsja jaoks veel hullemaks hetkel, mil hakkasid ringlema spekulatsioonid, justkui töötaks Tõmoštšuk tegelikult Venemaa salateenistuse ehk FSB jaoks.

Kuigi sel teemal ametlikku selgust majja tulnud pole, oli see viimane piisk näiteks Ukraina jalgpalliliidu jaoks, kes võttis pallurilt tolle treenerilitsentsi ning medalid Ukraina meistriliigast, karikavõistlustest ja superkarikast. Lisaks kustutati Tõmoštšuk rahvuskoondise mängijate nimistust ning tal keelati eluks ajaks Ukrainas jalgpalliga tegeleda.

Kuna omaaegse legendi käitumine jahmatas paljusid, üritasid nii mõnedki omal käel mehega ühendust võtta, et asjas selgusele jõuda. Enamikul see ei õnnestunud, kuid Ukraina koondise ründajal Andri Jarmolenkol õnnestus Tõmoštšuk korra siiski toru otsa saada.

Järgnenud vestluse võttis West Ham Unitedi edurivimees kokku lihtsalt: me saatsime teineteist sinnasamusesse.

Ta vastas mulle, et sarnaselt minuga ei saa ka tema magada. Ma ei kirjutanud selle peale midagi vastu, mille peale ta üks hetk helistas mulle. Küsisin talt spetsiaalselt, et miks ta vaikib. Ta oli minu jaoks eeskuju, kellele alt üles vaatasin, kuid nüüd teda minu jaoks enam ei eksisteerinud. Ta saatis mind p****e ja mina teda. Nii kõne lõppeski,» vahendab päevaleht Cegondya Jarmolenko öeldut.

«Ta kardab, mis temaga juhtub, kui ta midagi ütleb, sest tal on venelannast naine ja lapsed. Ma mõistan isegi seda mingil määral, kuid tal on Ukrainas nii palju sõpru ja tuttavaid, kes lihtsalt hukkuvad. Sa võib rahulikult oma pere võtta ja ükskõik kuhu maailmas reisida. Ta on selle jaoks piisavalt raha teeninud. Lihtsalt väljenda oma meelsust! Ma ei mõista, kuidas ta saab niimoodi elada,» oli ründaja segaduses.