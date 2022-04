Endine Ukraina koondislane: mu koer elab ka paremini kui väljaspool Moskvat elavad venelased

«Kui vaadata seda, kuidas elavad inimesed Moskvast juba 200–300 kilomeetrit eemal, siis see on lihtsalt p****. Meie sead naudivad ka paremat elu ning minu koer elab kahtlemata paremini kui sealsed inimesed,» vahendab väljaanne sport.ua tema sõnu.

Hudžamov võttis ette ka Venemaa sõdurite emad, kes näevad tema sõnul välja kui täielikud sead. «Nad sünnitavad umbjoobes olles ja needsamad lapsed on nüüd tulnud meie juurde. Nad on uhked nende rakettide üle, mis Ukrainas lendavad. See on muidugi ootuspärane, sest nad ongi täielikud metslased,» ei hoidnud omaaegne väravavaht ennast tagasi.