Nurme läheb nädalavahetusel püüdma Eesti kõige vanemat kergejõustikurekordit

Nurme on mõned päevad enne rekordiüritust enesekindel ja optimistlik: «Tunnijooks on minu jaoks Euroopa meistrivõistluste ettevalmistustsükli üks vaheetapp. Tulen otse Keenia treeninglaagrist ning juba kolmandal päeval võistlen. Minu tugevamaks konkurendiks on äsja kiire poolmaratoni jooksnud Leonid Latsepov. Usun, et oleme hetkel üsna samaväärses vormis, seega on oodata huvitavat lõpplahendust.