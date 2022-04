Eesti laskesuusakoondise hooldeauto on äratanud rahvusvahelist huvi

Eesti Olümpiakomitee toel soetatud suusahooldeautot on laskesuusakoondise nüüdseks kasutanud ligi neli kuud ja kogemus on olnud väga positiivne. «Paari kasutuses olnud kuuga on hooldetiimi töökeskkond ja konkurentsivõimemärgatavalt paranenud,» ütles Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni peasekretär Hillar Zahkna.

Auto avamine ja töökorda seadmine võtab alla 30 minuti. «Hooldetiim saab keskenduda oma põhitegevusele ning vähem varustuse kokku ja lahti pakkimisele. See on oluline, kuna maailmakarikasarja võistlused on järjestikulistel nädalatel,» lisas Zahkna.

Lisaks suurele aja kokkuhoiule on hooldeauto ka töökeskkonda ja -kvaliteeti märgatavalt parandanud, kuna avatud asendis on kasutada 32 ruutmeetrit tööpinda. Hooldeauto komplekti kuulub ka lihvimasin, mis on suusahoolduses suur samm edasi.

«Hooldetiimi töökeskkond on oluliselt tervislikum, sest ruum on hästi ventileeritud ja valgustatud,» ütles Zahkna, «Tänu lihvimasinale on võimalus koheselt võistluspaigas muuta suuskade lihvi vastavalt lumeoludele.» Minimaalne sisekõrgus 220cm võimaldab ka kõige pikemaid murdmaasuuski hoiustada püstises asendis.

Suusahooldeauto valmis eritellimusel koostöös MDSC Systems OÜ-ga. «Meie jaoks oli see esimene suusahooldeauto. Samuti on tegemist seni kõige suurema autoga, mille ehitanud oleme,» ütles MDSC Systems OÜ valdkonna müügijuht Holger Annus.

Auto on ehitatud Iveco Daily kaubiku raamautole, mis on kombineeritud Rolling Unit XL lahendusega. «Auto konkureerib suurte rahvusmeeskondade suusamäärdeveokitega, andes pea samad suure tööpinna, kuid ainult osa kuludest. Kasutades väiksemat alussõidukit hoitakse ka süsinikujälg oluliselt väiksemana kui raskeveokitel baseeruvate lahendustega,» lisas Annus.

Kompaktne hooldeauto on BMW IBU maailmakarikasarja võistlustel paljudele silma jäänud. «Meie hooldeautoga on tutvumas käinud ligi kümme tiimi, nende hulgas ka suurte suusariikide esindajad,» ütles Zahkna, «Tähelepanu äratab võrreldes 18-meetriste hooldeveokitega oluliselt odavam soetusmaksumus ja madalamad transpordikulud.» Samuti saab autot juhtida C1-kategooria juhilubadega.

MDSC Systems OÜ valdkonna müügijuhi Holger Annus kinnitab, et välismaalt on huvi tuntud. «Tellimusi veel ei ole, aga ühendust on võtnud nii USA kui Soome laskesuusakoondis ning üks Rootsi erasuusatiim,» lisas Annus.