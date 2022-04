18-aastane poksitalent hukkus traagilises liiklusõnnetuses

Poksitalendi surma tegi avalikuks tema promootor Sam Jones. «Ärkasin täna hommikul uudise peale, et Ali Tazeem on kõigest 18-aastaselt meie hulgast lahkunud. Ma ei suutnud seda uskuda ega suuda seda siiani õigupoolest seedida. Me kõnelesime alles päev varem sellest, kuidas ta kavatses varsti profipoksi maailma sukelduda. Kõik minu mõtted on praegu Ali ja tema lähedastega,» säutsus Jones.