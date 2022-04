Poja surmast teatanud Ronaldo jääb palliplatsilt eemale

Manchester Unitedi treenerid otsustasid Ronaldole puhkust anda. «Perekond on tähtsam kui miski muu. Ronaldo toetab oma lähedasi sel äärmiselt raskel ajal,» seisis klubi teates, kus rõhutati, et 37-aastane ründaja palub meedialt ja fännidelt privaatsust.

Liverpooli fännilehel levis üleskutse, et avaldada Anfieldis peetaval kohtumisel Ronaldole austust ja kaastunnet. «Kui teil on õnn homme õhtul mängul osaleda, siis avaldage austust Cristiano Ronaldole ja tema perekonnale. Kohtumise seitsmendal minutil korraldame aplausi,» seisis teates. Seitsmes minut on välja valitud sümboolselt, sest see kattub Ronaldo mängijanumbriga.