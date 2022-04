Barcelona kordas Camp Noul ligi 20 aasta tagust antirekordit

Kataloonia klubi jääb Hispaania meistriliigas esikohta hoidvast Madridi Realist maha juba 15 punktiga. Esmaspäeval löödi neile nuga selga koduväljakul, kui 0:1 kaotati väljalangemistsoonis Cadizile. Hooaja lõpuni on jäänud vaid seitse vooru ja Barcelona tiitlivõitu on raske uskuda.

Samuti tuleb Barcelonal iga hinna eest kinni hoida Meistrite liiga kohast. Nad on küll hetkel tabelis teisel kohal, kuid sama palju punkte on kogunud kaks lähimat jälitajat: Sevilla ja Madridi Atletico. Viiendal kohal on Betis jäädes Barcelonast maha vaid kolme punktiga. Tõsi, Kataloonia klubil on üks mäng vähem peetud, kuid Hispaanias tuleb Meistrite liigasse pääsemiseks lõpetada hooaega nelja parema seas