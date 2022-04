Naiste jalgpalli EM-finaalturniiri ümber lahvatas skandaal: see on šokeeriv ja piinlik

Island peab kaks esimest alagrupimängu Manchester City treeningstaadionil, mille istekohtade arvu on turniiri ajaks suurendatu 4700ni. Gunnarsdóttir ütles, et see on naiste jalgpalli eduloo asemel tagasiminek. «Ma olen natuke pettunud. See on šokeeriv. Inglismaal on nii palju staadioneid ja meile antakse City treeningväljak, mis mahutab 4000 pealtvaatajat.

See on piinlik. See pole austus (mida väärime). Vaadake naiste jalgpalli, rahvas tuleb staadionitele. Barcelona ja Madridi mängu vaatas 95 000 inimest. Nad (EMi korraldajad) ei ole valmis müüme rohkem pileteid kui 4000.

"See on lugupidamatu naiste jalgpalli vastu, sest see on palju suurem, kui inimesed arvavad. Arvate, et naiste jalgpall astub kaks sammu edasi, aga siis tuleb midagi sellist. See on lihtsalt samm tagasi,» väljendas Gunnarsdóttir nördimust taskuhäälingus Their Pitch.