F1-sarja liider sattus keset tänavat röövi ohvriks

Itaalia meedias ilmunud teadete põhjal on teada, et Leclerc viibis lihavõttepühade järgsel esmaspäeval sõpradega Toscanas. Õhtul kell kümme tänaval kõndides tundsid fännid Leclerci ära ja jooksid mehele tormi, et teha fotosid ja küsida autogramme.