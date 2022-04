Viiekordne olümpiavõitja avaldas, et teda kasutati lapsena seksuaalselt ära

Suurbritannia jalgrattaliit teatas teisipäeval, et nad on Wigginsiga sel teemal ühendust võtnud. «Oleme Wigginsi tõstatatud küsimuse pärast sügavalt mures ja meie meeskond võttis täna temaga ühendust, et pakkuda oma täielikku tuge,» ütles jalgrattaliit oma avalduses ning julgustas kõiki, kes on väärtkohtlemise all kannatanud sellest avalikult rääkima.