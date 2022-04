Manchester Unitedi peatreeneril oli südamest piinlik: klubi vajab kuni 10 uut mängijat

«See on piinlik, pettumustvalmistav, võib-olla isegi alandav,» ütles Rangnick vahetult pärast matši Sky Sportsile.

«Peame leppima, et Liverpool on meist kuus aastat ees,» jätkas Rangnick. «Kui Jürgen Klopp tuli, siis muutus väga palju. Ei tõusnud mitte ainult tiimi tase, vaid kogu klubi ja linn astus samme edasi. See peab ka siin järgmiste üleminekuakendega toimuma.»