Rahvusvaheline olümpiakomitee on venelaste suhtes kahepalgeline

Eelmisel nädalal esitas Šveitsi spordiminister Viola Amherd ametliku avalduse, et ROKist löödaks välja Venemaa ametnikud. See lükati aga tagasi.

«Olümpiaharta kohaselt ei ole ROKi liikmed riigi esindajad. Vastupidi, ROK valib nad üksikisikutena ja seejärel delegeerib saadikuteks oma riigi spordiorganisatsioonide juurde. Praegu ei korraldata ühtegi ROKi koosolekut, kus osaleksid Venemaa liikmed,» ütles ROKi kõneisik portaalile Inside The Games.

Kahepalgelisus ei üllata vaid šveitslasi, vaid suurt osa spordimaailmast. Muide, ROK teatab: «Jätkame nende inimeste ja organisatsioonide paljastamist, kes on sõja eest vastutavad ja rikuvad olümpiarahu.» Need read on tegude valguses päris grotesksed.