Eesti vibunaised võitsid MK-etapilt ajaloolise medali

18.04-24.04.2022 toimub Türgis, Antalyas, Hyundai Archery maailmakarikasarja I etapp vibulaskmises, kus Eesti plokkvibu naiskond koosseisus Lisell Jäätma, Meeri-Marita Paas ja Maris Tetsmann, võitis pronksmedali. Oluline on märkida, et see on läbi ajaloo esimene maailmakarikaetapi medal Eestile.