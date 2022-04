Ringrajasõidu Eesti meistrivõistlustele lisandus uus klass

Uues klassis sõidetakse Porsche 911 GT3 Cup ja GT4 autodega (997.2, 991 ja 992), samuti on lubatud Cayman-i eriseeria. «Porschesid on avaetapil Riias kirjas 17,» rääkis EAL ringrajakomitee esimees Raimo Kulli. «Eks see klass oli ju tegelikult juba varem olemas, kuid nüüd on osalejaid piisavalt, et annaks meistrivõistluste mõõdu välja,» vahendab autospordiliidu kodulehekülg tema sõnu.

Eestlasi on Porsche-klassis osalemas kokku kuus, kellest neli kavatsevad kaasa sõita täishooaja. Eesti meistrivõistlused on lahtised, ehk et punkte saavad ka teiste riikide sõitjad.

Riias 29. aprillist 1. maini toimuva võistlusega saavad alguse ka BMW 325 Cupi Eesti meistrivõistlused. Avavõistlusele on registreerinud 44 sõitjat, neist seitse Eestist. «Uueks sõitjaks on Karl Lang, teised on varasemast tuttavad. Huvitav fakt on, et sarjaga liitus ka üks prantslane,» sõnas Kulli.