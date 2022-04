Djokovic ei toeta Wimbledoni otsust venelasi ja valgevenelasi turniirile mitte lasta

«Praeguse põhjendamatu ja pretsedenditu sõjalise agressiooni puhul oleks vastuvõetamatu, et Venemaa režiim võiks saada mingit kasu Venemaa või Valgevene sportlaste osalemisest,» sõnas AELTC oma teadaandes.

Meeste tennise esireket, serblane Novak Djokovic seda otsust aga ei toeta. «Olen alati esimeste seas, kes sõda hukka mõistab. Olles ise sõjaaegne laps, tean täpselt, millise emotsionaalse trauma see inimesele jätab. Meie, serblastena, teame täpselt, mis 1999. aastal juhtus.

Tavalised inimesed kannatavad alati ning meilgi on Balkanil olnud mitmeid sõdu. Küll pean ütlema, et ma ei saa toetada Wimbledoni otsust. See [mis Ukrainas toimub] pole sportlaste süü. Kui poliitika ja sport omavahel segunevad, siis lõppeb see tavaliselt halvasti,» vahendab Ukraina portaal Sport Djokovici sõnu.

Wimbledoni turniiri korraldajate otsuse on hukka mõistnud ka meeste profitennise katuseorganisatsioon ATP. «Meie sport on uhke põhiprintsiipide üle, milleks on ausus ja kus mängijad esinevad ennekõike indiviididena tiitlite ja ATP edetabeli eest. Usume, et AELTC ja Wimbledoni otsus on ebaaus ja võib tennisele seada kohutava pretsedendi,» seisis ATP teadaandes.