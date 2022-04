Eesti spordi kuulsuste hall sai neli uut liiget, kel kamba peale ette näidata kuus olümpiamedalit

Eesti spordi kuulsuste hall austab ja tõstab esile Eesti spordi läbi aegade mõjukamaid sportlaseid ja taustajõude. 2020. aastal valis komisjon kuulsuste halli avaliikmeteks 50 eelmise sajandi silmapaistvat sportlast ja sporditegelast ning see on iga-aastaselt täienemas kahe-nelja Eesti spordiloo suurkujuga, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt viies aastat.