Bolšunov ei osale Putini pidulikul vastuvõtul

«Sašal on juba varasemalt planeeritud operatsioon, seega ei saa ta tseremoonial osaleda,» selgitas Venemaa suusaliidu juht Jelena Välbe portaalile TASS.

Pühapäeval toimuv üritus on juba tekitanud palju kõneainet. Vastuvõtule kutsutute osas hoitakse pingsalt arvet. Suhtluskanalis Telegram liiguvad kuuldused, nagu keelduksid osa Venemaa olümplasi oma tulevikule mõeldes Kremlis toimuvast kohtumisest.

«Üks inimene kirjutas oma Telegrami kanalis sellist infot, paljud jagasid seda. Peate autorile helistama ja küsima: «Kust ta selle info sai? Mis allikast? Aga seal pole autorit, on teatud vaid viide ühele Telegrami kanalile ja kõik,» rääkis Välbe.

«See teave on loomulikult valeinfo. Denis, nagu paljud sportlased, on praegu karantiinis ja valmistub autasustamiseks, mis toimub 24. aprillil. Ma ei saa aru, et tundmatud inimesed kirjutavad sinna midagi. Huvitav, kust nad selle teabe said.»