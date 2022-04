Murdmaasuusatamise olümpiavõitja ja viiekordne maailmameister lõpetas 31-aastaselt karjääri

«See tunne on minus kaua kasvanud. Olen alaga tegelenud palju aastaid. Olen saavutanud kõik oma eesmärgid ja unistused,» põhjendas Falla karjääri lõpetamist NRK-le.

Raske oleks vastu vaielda. Eelkõige sprinterina tuntud Falla on võitnud olümpiatelt kogu komplekti medaleid: 2014 Sotšis kulla, 2018 Pyeongchangis hõbeda ja pronksi. Lisaks on ta viiekordne maailmameister ja MMidelt on ta samuti noppinud igat karva autasusid.