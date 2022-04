Chelsea jalgpalliklubi osanikeks võivad saada ka Hamilton ja Serena Williams

Konsortsiumi ninameheks on endine Liverpooli tegevjuht Martin Broughton, kes on Chelsea ostmise projekti kaasanud palju investoreid. Hamiltoni ja Williamsi kõrval on nõus oma raha mängu panema näiteks ka kergejõustikulegend Sebastian Coe.

Sky Sports kirjutas, et nii Williams kui ka Hamilton on nõus ostu panustama 11,9 miljoni eurot. Kuigi Hamiltoni esindaja kinnitas, et mees võib tõesti saada Chelsea kaasomanikuks, ütles ta, et Sky Sportsi õhku visatud summa on vale. Williams, kes on osanik USA naiskonnas Los Angeles Angel City FC, pole väiteid kommenteerinud.

Sel nädalavahetusel hooaja neljandal F1-etapil kihutav Hamilton sõnas Itaalias Emilia Romagna GP-l, et on olnud lapsest saati jalgpallifänn. «Mäletan, et viie-kuueaastaselt toetasin Londoni Arsenali, kui mu onu lemmik oli Chelsea. Üldiselt olen lihtsalt spordifänn,» sõnas ta.