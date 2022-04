Kuhu kiiret, Thierry? Neuville ületas Horvaatias kiirust 76 km/h

Hyundai rooli keerav belglane pidi täna lõunal toimunud vahejuhtumi tõttu kergitama rahakotti 1900 euro võrra. Ehkki kiiruseületus oli suur, on ta rohkemgi kiirust ületanud: mullu Rally Estonial kihutas Neuville 90 km/h alas 190 km/h-ga.

Muide, Rahvusvahelise autoliidu kohtunikud märkisid Horvaatias, et Neuville ületas teenindusalasse sõites kiirust korduvalt.

Terasemad rallisõbrad märkisid sotsiaalmeedias, et trahvi toonud kiirustamine registreeriti kell 12.51 ning ajakontrolli jõudis Neuville üheksa minutit hiljem. Pakutakse, et küllap üritas ralliäss lihtsalt võimalikult kiiresti teenindusalasse jõuda, et hilinemise eest trahvi ei saaks. Nii aga ei läinud, auto oli vaja õigesse kohta lükata ja ajakontrolli hiljaks jäämise eest teeniti 40 sekundit ajatrahvi.