Real näitas meistriväärilist korvpalli, Monaco ja James said end käima

Mäng algas mõlemapoolse paugutamisega, viie minuti järel näitas tabloo 18:18. Esimeste vahetuste järel aga haaras Real selge initsiatiivi, saades just kaitses asjad korda. Esialgu paugutati ise edasi, avaveerand võideti kuue täpse kaugviske toel 35:26.

Real oli põhihooaja lõpus saanud ridamisi kaotusi nii Euro- kui ka koduliigas. Nagu hambamehed ütlesid, oleks iga teine treener peale Pablo Laso lahti lastud. Samas on teada, et kõik otsustatakse play-offis ning praegu liigub Real Final Fouri jõudmise suunas.

Laso kiitis hoolealuseid väga hea mängu eest. «Mängu alguses olid mõlema meeskonna rünnakud vastase kaitsest üle. Meie parimad olid teine ja kolmas veerand, kus esitasime kaitses soliidse partii. Samuti liikus rünnakul pall hästi. Mõnele eksimustele vaatamata kontrollisime mängutempot. Seeria pole läbi. Teame, kui raske on mängida Tel Avivis, nende häid viskajaid pidama saada,» rääkis Laso.

Omapärane on asjaolu, et 2:0 on seis paaris, kus kohtuvad põhiturniiri neljas ja viies meeskond. Kolm esimest tiimi (Barcelona, Pireuse Olympiacos, Milano Armani) kaotasid ühe mängu ja andsid kodusaali eelise vastasele.