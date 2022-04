Bubka endiselt ei nimetanud Venemaad agressoriks, ROKi president Bach aga tegi seda

«Ukraina rahvusliku olümpiakomitee president Serhi Bubka jätkuvalt kramplikult väldib otsest kriitikat venemaa kohta,» võttis toimunu kokku portaal sport24.ua. Eelmises lauses pole trükiviga, see portaal läbivalt kirjutab «venemaa» ja «valgevene» väikese tähega.

ROKi president Thomas Bach, Bubka ning Ukraina noorsoo-ja spordiminister Vadim Guttsait arutasid Venemaa ja Valgevene vastu suunatud edasiste sanktsioonide võimalusi. Lepiti kokku agressoritele jätkuvas surve avaldamises ning selles, et kummaski riigis ei korraldata rahvusvahelisi spordivõistlusi.

Bubka sõnad jäid aga tema kaasmaalaste pettumuseks pehmeteks: «Tänan kogu maailmast tuleva toetuse eest. Ukraina on tänulik, et ROK on meie täielikult solidaarne, tema operatiivgrupp aga hoiab Ukraina olümpiakomiteega kontakti abi koordineerimiseks. Sõda tuleb peatada, rahu ja inimlikkus peavad võitma,» ütles Bubka.