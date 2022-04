Nimekas jalgpallur sai eksnaise õelapsega tütre

Atletico Mineiro jalgpalliklubi ründaja oli 12 aastat abielus Iran Angeloga, kellega tal on kolm last. 2019. aastal avaldas paar, et nende kooselu on lõppenud. Veidi hiljem sai avalikkus teada lahkumineku põhjuse – Hulk oli armunud Irani õetütresse, 1989. aastal sündinud Camila Angelosse.