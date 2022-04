Selgus põhjus, mis rikkus Jüri Vipsi sõidu

Nii veeres Vipsi vormel mõnisada meetrit 80 km/h, temast said mööda kõik võistlejad ning ta langes rivi lõppu. Vipsi abiline Marko Asmer kommenteeris Postimehele, et kuigi kontakt kaassõitjaga oli väike, siis ilmselt põhjustas just see eestlase vormeli hoo raugemise.