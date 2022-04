Balti liiga võit jääb Eestisse – Põlva Serviti kohtub finaalis Viljandiga

Varul viis 42. minutil Serviti 20:18 juhtima, aga leedukad vastasid nelja väravaga ja jälle oli Ugianskis see, kes Šviesale 46. minutil 22:20 edu andis. Viimane veerandtund möödus ülimalt pingeliselt ja ka närviliselt. Kuni 51. minutini olid eestlased tagaajaja osas, siis tuli Sillaste ja Andris Celminši väravate järel Servitile 25:24 eduseis.

«Vastane mängis targalt ja kasutas 7-6 taktikat. Ootasime seda, aga mitte nii pika aja vältel. Natuke liiga üles-alla on see meie mäng, kohati muutusime hambutuks. Õnneks oli just rünnakul ka positiivset, näiteks Uibo, Anatoli Tšezlovi ja teisel poolajal ka Celminši etteasted. Võinuks kindlamalt võita, aga oleme finaalis ja see on peamine,» kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting.