Fury värvikas karjäär, mille lõpetas abikaasale antud lubadus

«Lubasin oma armsale abikaasale Parisele, kellega olen koos olnud 14 aastat, et pärast kolmandat matši Deontay Wilderiga lõpetan karjääri. Kuid võlgnesin oma kaasmaalastele veel ühe matši Wembleyl. Nüüd on see tehtud. Pean oma sõnast kinni pidama. Usun, et see oli minu viimane matš. Milline viis lõpetada!» teatas Fury ning laulis seejärel Wembley staadionile serenaadi, palaks Don McLeani «American Pie».