Kui palju Fury viimase matši eest teenis?

Enne matši oli tiitlikaitsjale Furyle garanteeritud 27 miljonit eurot ning Whyte’ile 7 miljonit eurot. Et Furyl õnnestus matš võita, lisandus teenistusele 4 miljonit.

Kogu karjääri jooksul on Fury poksiringis teeninud 154 miljonit eurot. Kuigi britt teatas, et nüüdseks on tema karjäär lõppenud, ootaks teda soovi korral ees elu suurim palgapäev.