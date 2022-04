Pruus säras Horvaatias, Steinburg püüdis kaoses ellu jääda

Saime seal kenasti jooksu vahetatud ja panime edasi. Õnneks selle jamaga päris tühjaks ei tõmmanud end. Pärast oli hästi palju amatööre meie ees ja me olime päris hädas neist möödumisel. Päris palju olime korralikult liiklusummikutes kinni. Kahju, sest rada oli meid väga soosiv, oli palju tehnilist ja kivist singlit, mis oleks võinud meile hästi sobida, aga see on tehnikasport ja õnneks saime ilusasti ikka lõpuni. Proovisime teise osa võimalikult turvaliselt sõita, kuna meil ei olnud enam midagi, millega rehve täis lasta, sest me olime kõik kolmandal kilomeetril ära kasutanud. Me ei saanud enam riskida, aga õnneks olid vahed tagapool suuremad ja saime oma kolmanda koha kokkuvõttes kätte. Järgmisel korral oleme jälle targemad. Õnneks oleme mõlemad terved, kuid paraku lõpuni seda õnne nii palju seekord polnud,» rääkis Steinburg.