Rovanperä vääris enda arust võitu, Tänak ei tea, kas andis endast kõik

Viimase katse eel paistis, et seis võiks olla parem Tänaku jaoks. Tingimused olid seal sellised, mis eelistasid pehme seguga rehve. Tänakul olid all kaks vihma ja kaks pehme seguga rehvi, Rovanperäl olid lisaks kahele vihmarehvile alla kruvitud kaks kõva seguga rehvi.

Ometi suutis Rovanperä näidata nobedamat aega ning suutis lõpuks võtta 4,3 ralli üldvõidu. «Uskusin, et me ei saa sel katsel nende rehvidega nii kiired olla. Surusime kõvasti ja arvan, et väärime võitu. See oli mu karjääri raskeim võit,» sõnas soomlane finišis WRC All Live'ile.