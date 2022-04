Rovanperä toibus Tänaku haagist võidukalt

Tänak jõudis laupäeval parimal juhul 13 sekundi kaugusele ning viivuks tundub, et ehk ei otsustagi MM-sarja üldliider Rovanperä kange kadaka vastu kõike mängu panna. Ta kommenteeris ühe katse lõpus, et tema jaoks on olulisem hankida häid punkte ning ta oli teenimas rohkem kui Thierry Neuville, Tallinna külje all elava meie põhjanaabri lähim jälitaja MM-sarja punktiarvestuses.