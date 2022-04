Flora näitas kahe suure duellis Levadiale koha kätte ja läbis esimese ringi puhaste paberitega

Ühtlasi tähendab see seda, et Flora läbis Premium liiga esimese ringi mängud puhaste paberitega, võttes 9 võitu ja hoides 27 punktiga kindlalt esikohta. Väravaid löödi 25, endale lasti lüüa vaid kolm.

Teist kohta hoiab Levadia, kellel on üheksa mänguga kirjas seitse võitu, üks viik ja üks kaotus. Kokku on nad teeninud 22 punkti. Kolmas on 20 silmaga Nõmme Kalju ja Paide Linnameeskond jääb 15 punktiga neljandale kohale.