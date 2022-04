Raja hõivas kodusel jõuproovil suure trooni, Endrekson parim klassikalisel distantsil

Traditsiooniline hooaja avaregatt on olnud alati kõrges hinnas: just Tartus on esimest korda peale pikka talve võimalik kodusel veel seni laotud vundamendi tugevust kontrollida. Sestap on alaliidu juhtidele ja treeneritele jõuproovilt saadud andmed tähtsalt kohal koondise kandidaatide sõelumisel, kirjutab sõudeliidu koduleht.