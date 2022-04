Skandaalne korvpallitäht teenis teravat kriitikat: ta korraldas ajaloo suurima röövi

Simmonsi ümber on keerelnud terve hooaja ainult skandaalid. Esmalt ei soovinud Austraalia korvpallur esindada enda eelmist koduklubi Philadelphia 76ersit, ent ka vahetustehing pole teda väljakule tagasi toonud.

Ta kuulub hetkel Brooklyn Netsi meeskonda, kes on NBA sõelmängude esimeses ringis jäänud 0:3 kaotusseisu Boston Celticsi vastu. Nets vajab hädasti lisajõudu, et vältida Celticsi vastu neljandat kaotust, mis nende hooaja lõpetaks.

Simmons peaks olema juba vigastusest taastunud ning eile liikusid jutud, et ta võib juba homme hooaja debüüdi teha. Siiski kustutas Nets need võimalused, kui teatas, et Simmons siiski neljandas kohtumises meeskonda aitamas ei ole. Säärane uudis tekitas kohe endiste NBA mängumeeste seas pahameeletormi.