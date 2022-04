Ferrari on valmis Venemaa vormelisõitjale F1-s võimalust pakkuma

22-aastane Shwartzman on sel hooajal määratud ametlikult Ferrari meeskonna testisõitjaks. Itaalia meeskonna pealik Mattia Binotto tõdes, et venelane on tõesti nende tiimi esimene testisõitja.

Kui väga paljudel spordialadel on pärast Ukrainas alanud sõda Venemaa sportlastel keelatud rahvusvahelisel areenil võistlemine, siis Rahvusvaheline autoliit (FIA) pole neile otsest keeldu rakendanud. Venemaa sportlastel on FIA keelanud ainult oma lipu all võistlemise, ent see reegel rakendati pärast Venemaa dopinguskandaali.

Nõnda ongi mitmed Venemaa vormelisõitjad loobunud Venemaa lipu all võistlemisest või võtnud mõneks ajaks endale mõne teise riigi kodakondsuse. Shwartzman on üks nendest.

«Tal on tõesti Iisraeli pass ja seega pole mingit probleemi, et ta ei saaks sõita. Ta on endiselt meie testisõitja ja jääb ka selleks. Kui peaksime andma talle võimaluse, siis saab ta probleemideta rooli istuda,» lausus Binotto.