Eestlased näitasid Soomes poolfinaalides võimu

Soome meistrivõistlustel alustati laupäeval poolfinaalidega. Eestlaste koduklubid pääsesid sinna otse, sest Markus Viitkar ja Karjaa BK-46 võitsid nii põhi- kui ka vaheturniiri ning Armi Pärt ja Helsingi Dicken said teise koha. Vastasteks edenesid vastavalt Riihimäe Cocks ja Grankulla IFK, poolfinaalseeriad mängitakse kolme võiduni.

Tasavägist heitlust on oodata mõlemas paaris ning avamängud seda ka tõestasid. BK-46 sai mitmel korral nelja-viie väravaga eest, aga Soome käsipalli viimaste aastate valitseja Cocks nõelus vahe kinni. Karjaalaste võit tuli lõpuks tulemusega 26:22 (13:12). Markus Viitkar viskas viis väravat ning sai mängu parimate valimisel teise koha.

Ka teine poolfinaal möödus võrdses heitluses, ehkki Dickeni kontrolli all. Armi Pärt tabas kuus korda, pärjati mängu parima tiitliga ning Dicken oli Grankulla IFK-st 25:21 (13:9) parem. Dickeni abitreener Valdar Noodla kommenteeris: «Tüüpiline play-offi mäng, tihe võitlus kogu 60 minuti vältel. Viisime oma mänguplaani edukalt ellu,» vahendas Eesti käsipalliliit.

Alina Molkova viskas Benfica särgis eksmaailmameistri võrku ühe ning Aafrika meisternaiskonna vastu neli väravat. «Brasiilia-mängule jäime bussiõnnetuse tõttu hiljaks ja polnud päris valmis, aga Angola vastu juhtisime pidevalt, alles lõpus said nad viigi. Huvitav kogemus igal juhul, nii tugevate koondiste vastu mängida,» kommenteeris Molkova.

Saksamaa Bundesligas alistas Rhein-Neckar Löwen kodusaalis TVB Stuttgarti 28:23 (16:12). Mait Patraili nimele resultatiivsuspunkte ei kogunenud, aga eestlase kaitsetegevuse tulemusena kirjutati talle protokolli üks blokk ja üks vaheltlõige. Löwen hoiab 24 punktiga kümnendat kohta, viies tabeliaste on vaid kuue silma kaugusel.

Neljast viimasest kohtumisest kolm võitu ja viigi saanud Coburg on 26 punktiga küll 14. kohal, ent tihedas liigatabelis võib viimase üheksa mänguga paljugi muutuda. Näiteks neljandat positsiooni hoidval Hüttenbergil on vaid seitsme silma rohkem. Tõsi, ka väljalangemistsoon on ainult kuue punkti kaugusel.