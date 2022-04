Esikohalt startinud Vips katkestamisest: see oli lubamatu eksimus

«Mul on väga kahju oma toetajate ees. Tegin põhisõidus vea, mis oli lubamatu. Mis tehtud, see tehtud. Nüüd näitame kõigile, kuidas suudame sellest tagasi tulla,» kirjutas Vips ühismeedias.

Õnnetu nädalavahetuse tõttu langes Vips üldarvestuses 30 punktiga kaheksandale kohale. Esikohta hoidev Theo Pourchaire (ART Grand Prix) on kogunud 52 silma ja teist kohta hoidev Felipe Drugovich (MP Motorsport) on 50 punkti peal. Kolmandal kohal oleval Jehan Daruvalal (Prema Powerteam) on koos 36 punkti.