Hamilton viskas rätiku nurka: olen tiitliheitlusest väljas!

«Ma olen tiitliheitlusest väljas, see on kindel,» sõnas ta F1-sarja kodulehele. «Selles pole mingit küsimust. Aga ma jätkan nii kõvasti, kui jaksan, et proovida olukorda kuidagi paremaks teha,» lisas Hamilton.

Talt uuriti, kas sõit võinuks minna paremini, kui kuiva ilma rehvid oleks varem alla pandud. «Ma tõesti ei tea. Ma ei usu, et see oleks suure vahe teinud. See on kindlasti nädalavahetus, mis tuleb unustada,» vastas vormelisõitja.