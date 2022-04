Lewis Hamilton kaotas ringiga, mis on Mercedese vormelitega lahti?

Hamilton lausus, et see nädalavahetus tuleb unustada ning ta ise polnud piisavalt kiire. Ringiga maha jäämine tähendas aga, et haavadele raputati ka kõvasti soola. Hooaeg pole veel õieti alanudki, kuid Hamilton juba teatas: «Ma ei võitle tiitli eest, see on kindel. Siin pole küsimustki.»