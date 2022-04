Hamiltoni maailmameistrist ekstiimikaaslane: tal on kehvades tulemustes väga suur roll

Võistluse järel tunnistas Hamilton, et tiitlivõitlusse tal enam asja pole. Mercedese boss Toto Wolff vabandas sõitja ees, et talle anti kätte nii kehv masin. Samas teenis George Russell sama vormeliga põhisõidus neljanda koha. Rosbergil on toimuvast oma arvamus.

«Russell lõpetas sama autoga neljandana. Lewisel on nädalavahetuse kehvades tulemustes kindlasti väga suur roll. Russell näitas imelist minekut, mis tähendab, et asi ei saanud olla vaid masinas,» arutles Rosberg analüüsis Sky Sportsile.

«Toto üritab teda lihtsalt üles aidata. Talle on väga tähtis, et Lewis püsiks läbi hooaja motiveeritud. See on oluline kogu tiimile. Praeguses olukorras on teda kerge kaotada.»