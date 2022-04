Järgmine Pertelson? Eesti tulevikulootus pürgib olümpiale

Eesti meistril ja medalistil noorte, juunioride kui ka täiskasvanute vanuseklassis on ette näidata autasusid ka rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt. 18-aastase Lipardi eesmärk on jõuda 2024. aastal Pariisi olümpiale ning saada Eesti esimeseks judo olümpiavõitjaks.

Hiljuti tõi Lipard Türgis toimunud Grand Slam'i turniirilt üheksanda koha ning tema treenerite sõnul on see alles algus, seisab alaliidu pressiteates.

«Viljar on vaatamata noorele eale väga keskendunud sportlane, ta on suuteline lähiajal tulemusi silmas pidades kõvasti juurde panema. Küll aga paljastavad kõrge tasemega võistlused ka nõrgemad kohad, kus on vaja areneda. Keskendume rohkem haardevõitlusele ja võistlustel saadud kergema õlatrauma ravimisele,» kommenteeris treener Vladimir Stepanjan.