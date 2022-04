Norralase avaldus vihastas venelannat: otsustame ise, kes on meie juht ja kuidas elada

30-aastane Iversen, kes tuli Norra teatemeeskonnaga Pekingi olümpial hõbedale, oli oma avalduses resoluutne. Venemaa kas lõpetab sõja Ukrainas või on näitab, et nad tahavad oma režiimis teha olulisi muutusi. Sellisel juhul võiks venelased lubata taas MK-sarja võistlema.

Stepanova ütles, et kui kaassuusataja hakkab propageerima naaberriigis režiimivahetust, siis vajab see vastulauset. «Emil, seda ei juhtu. Ainult meie, venelased, otsustame, kuidas me tahame elada ja kes on meie juht. Viimane asi, millest me hoolime, on teiste arvamus selles küsimuses.