Kunagine tipptennisist osales pornofilmis

Tennisekarjääri jooksul enam kui miljoni Ameerika dollari jagu auhinnaraha kogunud Harkleroad on nüüd hõivatud kodus pornovideotega tegemisega. Ta on liitunud teenusega OnlyFans ja tema profiili täiskasvanutele mõeldud veebisaidil kirjeldatakse järgmiselt: «Sportlik, flirtiv, mänguline, lõbus ja parimas vormis.»

Üheks ilusamaks tennistiks peetud naine jätkas pärast sportlasteed modellinduses ning viimasel ajal on ta alustanud karjääri OnlyFansis. Harkleroadil on kaks last, poeg Charlie ja tütar Cissy, nende isaks on naise endine treener Chuck Adam.