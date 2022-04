Reval-Sport/Mella tuli Eesti meistriks käsipallis, Kehra sai kaela pronksmedalid

Mäng algas finaalile kohaselt pingeliselt ja skoorivaeselt ning 12. minutil tegi Marjette Maie Müntser seisuks alles 3:4 vastastele külla sõitnud Tabasalu poolt vaadates. Järgmised kümme minutit näitas aga Reval-Sport mängu, mille toel on nad sel kalendriaastal kaotuseta püsinud. 23. minutil lõpetas võõrustajate 11 - 2 spurdi Natalia Gorozhanyna ja poolaja lõpuks juhtis Mella Anastasija Bušina kaheksavärava toel juba 19:8.

Teisel poolajal Tabasalul sellest vahest enam taastuda ei õnnestunudki. Mäng püsis Mella kontrolli all. 37. minutil tegi Angelika Šalk seisuks 24:10 ja 15 minutit hiljem juba 29:16. Lõpuvile kõlades krooniti Reval-Sport/Mella Eesti meistriks seisuga 33:19 ja kahe mängu kokkuvõttes 63:45.

«Tänane mäng oli väga emotsionaalne. Tundsin, et olime kohtumiseks motiveeritud ja nautisime igat hetke. Igaüks elas teistele kaasa ja võitluseks valmis. Iga värav ja tõrje tuli suurte raskusega, mis tegi võidutunde veel magusamaks,» ütles meistriliiga ALL-STAR koosseisu valitud Reval-Sport/Mella väravavaht Darja Belokurova.

HC Kehra kordas eelmise hooaja saavutust

Kuigi pronksikohtumistele eelnenud mängudes ei olnud Kehra Arukülat alistanud, alustati tänast mängu nelja väravalise eduga ning matši alguses jätkus pingeline lahing. Kogu esimene poolaeg edeneti põhimõtteliselt kordamööda skoorides ning alles poolaja lõpuks suutis Mistra kaheväravalise edu sisse teha.

Mängu resultatiivseimad olid Aruküla poolelt Caroly Aruvel viie ja HC Kehral Carola Otspere nelja tabamusega. «Nii nagu seisust näha võib, ei toiminud rünnaku pool nii nagu tahtsime, kuid samas suutsime kaitses piisavalt teha, et esimeses kohtumises saavutatud edu hoida. Eks naistel oli kerge väsimus sees, kuid seda parem meel on pronksmedalid kaelas tagasi Kehrasse minna,» ütles meistriliiga ALL-STAR koosseisu valitud HC Kehra mängujuht Merili Heinla.