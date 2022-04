Eesti jäähokikoondis alustas MM-turniiri kaotusega

Poolakate väravad viskasid Kamil Walega, Pawel Zygmunt ja Filip Komorski.

Eesti koondise väravavavaht Villem-Henrik Koitmaa tõrjus 24 vastase pealevisket. Poola poolel tegi John Murray nullimängu, tehes kahjutuks kõik 36 Pääsukeste üritust.

Eesti koondise peatreener Jussi Tupamäki ütles pärast mängu, et meeskond peab tehtud vead ühiselt läbi vaatama ning olulised üksikasjad meelde tuletama. «Poola on turniiri tugevaim meeskond. Ma pole rahul sellega, et meil jäi värav löömata, aga vastane viskas ainult kolm ja siin oli ka midagi head. Mängu algus oli mäng närviline. Meil on palju mängijad, kes polnud varem MM-i tasemel mänginud. Esimese kolmandiku algus ei olnud kõige parem, aga tasapisi saime edasi. Teine kolmandik oli raske, meil oli pikk maa vahetuspingile, vead tulid sisse ja vastane viskas teise värava, kuid meil hakkas samuti momente tulema. Kolmas kolmandik läks samamoodi: kaitsetsoonis tegime vigu ja tuli 0:3, aga tegelikult oleksime võinud täna üks-kaks-kolm väravat lüüa,» tõdes Tupamäki hokiliidu pressiteates.

«Niimoodi läks. Mõne mängija jaoks on MM-i mängukiirus suur, aga sellega peab harjuma. Kui väravamoment avaneb, siis peab valmis olema,» rõhutas peatreener. «Vaatame tehtud vead üheskoos üle, et ühiselt teada, mida teha - vahepeal tekkis segadus. Näiteks peale lahtiviskeid: kõik teavad seda, aga kiires mängus läheb meelest ära. Tuletame asjad meelde ja läheme edasi.»

Ründaja Kevin Parras leidis, et meeskond peab oma kaitsemängu veel natuke putitama ning arvulises ülekaalus olles võimalusi paremini realiseerima. «Midagi kerget ei olnud. Oli teada, et Poola on selle turniiri üks tugevamaid meeskondi ja me pidime oma kaitsemängu saama sajaprotsendiliseks, et oleksime võinud rääkida punktidest või isegi võidust. Meil tulid mõned praagid sisse, aga väravavaht Koitmaa aitas meid ka suurepäraselt - halvemal päeval oleks võinud rohkemgi välja võtta. Ründemängust niipalju, et ülekaalus olles avanesid meil omad võimalused. Kui oleksime teisel kolmandikul või kolmanda alguses üks-kaks väravat ära löönud, siis oleks mäng läinud poolakate jaoks kindlasti raskemaks kuna neil on kodus väike favoriidieelis ning pinged peal. Seekord läks nii, aga natukene oleksime ise võinud selle mängu huvitavamaks teha,» ütles ta.

«Peame kaitsemängu veel natuke paremaks putitama. Me teame, et tulevad omad seigad, kus peame pikemalt kaitses olema, need kannatlikult ära kannatama ning ülekaalus olles oma võimalusi paremini realiseerima,» sõnas ründaja.

Päeva esimeses mängus alistas Jaapan suurelt 8:0 Serbia.

Neljapäeval kell 17:30 kohtub Eesti koondis Jaapaniga.

Eesti koondise koosseis VÄRAVAVAHID 1 - Villem-Henrik KOITMAA (03.10.1990) - Tallinna HC Panter 29 - Henrik VIRRO (30.04.2003) - HIFK Helsingi U18 (FIN) KAITSJAD 5 - Eduard SLESSAREVSKI (16.03.1999) - Haukat Järvenpää (FIN) 6 - Silver KERNA (13.08.1994) - Tallinna HC Panter 7 - Saveli NOVIKOV (22.05.1999) - Tallinna HC Panter 14 - Daniil KULINTSEV (21.07.2002) - JYP Jyväskylä U20 (FIN) 26 - Patrick KOOKMAA (27.11.2003) - HK Riga (LAT) 27 - Aleksandr OSSIPOV (07.08.1987) - Borås HC (SWE) (A) 28 - Lauri LAHESALU (29.03.1979) - klubita (A) RÜNDAJAD 8 - Robert ROOBA (02.09.1993) - Severstal Tšerepovets (RUS) (C) 9 - Vadim VASJONKIN (03.04.1996) - KH Toruń (POL) 10 - Aleksei SIBIRTSEV (05.12.1987) - Borås HC (SWE) 11 - Kristjan KOMBE (28.03.2000) - Jokerit Helsingi (FIN) 13 - Nikita PUZAKOV (14.03.2001) - Haukat Järvenpää (FIN) 15 - Robert ARRAK (01.04.1999) - KH Toruń (POL) 16 - Andre LINDE (26.01.1999) - Haukat Järvenpää (FIN) 18 - Kevin PARRAS (04.12.1994) - Tallinna HC Panter 19 - Marcus APPELBERG (09.01.2001) - Huddinge IK (SWE) 20 - Kristofer JÕGI (06.03.2000) - Haukat Järvenpää (FIN) 22 - Klaus Kaspar JÕGI (18.05.2003) - KooKoo Kouvola U20 (FIN) 24 - Fabian HAST (25.04.1999) - EHC Neuwied 2016 (GER) 25 - Andrei ROZINKO (05.07.2000) - Kohtla-Järve HC Everest Peatreener: Jussi TUPAMÄKI (FIN) Abitreener: Aleksandr BARKOV (RUS) Abitreener: Kaupo KALJUSTE Väravavahtide treener: Jarkko HYYTIÄ (FIN) Peamändežer: Jüri ROOBA Tehnik: Toomas REBANE Füsioterapeut: Siret KALBUS Füsioterapeut: Liisbet TIPPI Meediaesindaja: Laura-Grit LAURI