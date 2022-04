Sõjas osalenud Ukraina endine tipptennisist Butša veresaunast: telekas pole näha pooltki nii palju kui päriselus

Stahhovski viibis sõja ajal ka Kiievi ümbruses ja nägi oma silmaga õudusi, mida venelased Butšas ja mujal Kiievi ümbruses korda saatsid. «Kui see kõik algas, siis nad küsisid minult, et kui ma Vene sõdurit näen, siis kuidas ma reageeriksin või kas laseksin. Ja ausalt öeldes ma ei teadnud, mida ma teeksin. Pärast Butšas viibimist võin öelda, et ma ei viivitaks laskmisega,» tunnistas endine Ukraina esireket Daily Mailile antud intervjuus.

«See kõik, mis nad tegid, seda ei saa teha inimesed. Telekas ei näe pooltki, kuidas asjad tegelikult olid. Nad on sadistid, mitte inimesed. Üks asi on 200 km kauguselt nuppu vajutada ja rakett rongijaama saata, mis lapsi tapab ja täiesti teine on see, kui sa paned püssi lapse pea juurde ja lased või põletad vägistatud naiste laipu,» jätkas ta.

«Mu üksus oli seal, et kaitsta kuritegude dokumenteerimise protsessi. Ma ei saa palju öelda, aga see on teatud indiviidide süüdimõistmisega seotud. Ma aitasin prokuröri saata. Osad venelased olid sinna jäänud ja kohalike moodi riides, nii et pakkusime kaitset,» sõnas Stahhovski.