Putin avaldas imestust, et kogu maailm on keelanud Venemaa sportlastel võistelda

Pärast Ukraina ründamist on Putin osalenud vaid käputäiel avalikel üritustel. Seega on iga tema liigutus kaamerate vaateväljas erilise tähelepanu all. Tema nägu oli märgatavalt punnis, kirjutas New York Post. Eelmise nädala lõpus levis video tema kontrollimatult värisenud paremast käest, mis viitavat Parkinsoni tõvele.