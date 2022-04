Venelasest olümpiavõitja on hämmingus: miks tehakse suusatajate treeninglaager Krimmis?

Mõned päevad tagasi sõnas Venemaa suusakoondise treener Juri Borodavko, et sõjast hoolimata tehakse uue hooaja ettevalmistusperioodi esimene laager Ukrainalt okupeeritud Krimmis. Kui varem on otsus juba välismaalt saanud kriitikat, siis nüüd lausa siseriiklikult.

«Miks ta otsustas Krimmis treeninglaagri teha. Meil on teisi kohti. Laagrid peaksid toimuma seal, kus need on varem olnud. Ta eksib,» vahendab Sport-Express Reztsova sõnu. «Palun vabandust, aga ma ei mõista, mida ta teeb.»