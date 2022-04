Laskesuusatajad Oja ja Ermits abielluvad välismaal: Eestis ei vastanud ükski koht meie ootustele

Pulmapeo organiseerimine nõudis Oja sõnul üksjagu vaeva, kuid suurem töö on tänaseks tehtud. «Ma ei pääse kuidagi pulmade planeerimisest kõrvale. Suured asjad on praeguseks juba ette valmistatud ning väiksemate asjadega, nagu dekoratsioonid, saan tegeleda alles paar päeva enne pulmi,» rääkis Oja.

Kui võiks arvata, et pulmade korraldamine on parajalt stressirohke katsumus, siis Oja lükkas selle väite ümber. «Ma ei ole üldse pinges, sest meil on palju abilisi. Olen väga rahulik. Olen Kalevilt ja sõpradelt küsinud, kas on okei, et ma nii rahulik olen? Peaksin olema ülimalt pinges, aga ma ei ole. Tahan, et pulmad oleksid miski, mida saan nautida, mitte ei pea stressama,» teatas Oja.