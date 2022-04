Venemaa murdmaasuusataja: mul on tõestus, et Klæbol ei lubata oma päris arvamust avaldada

Klæbo on üks neist sportlastest, kes nõudis kohe Ukraina sõja alguses Venemaa sportlaste eemaldamist võistlustelt. Karjääri jooksul kolm MM-medalit võitnud Retivõhh on aga veendunud, et Klæbole survestati seda ütlema.

«Te ei tohiks kirja pandud informatsiooni sajaprotsendiliselt uskuda. Mul on üks näide, mis kinnitab seda. Kui see olukord algas, olime Lahtis võistlustel. Norralased hakkasid igasuguseid asju ütlema. Pärast võistlust küsis üks meie tiimi esindajatest, miks ta selliseid asju ütleb,» alustas Retivõhh.

«Klæbot saadab alati üks tiimi esindajatest. Kas see on tema isiklik saatja või tiimi esindaja, pole vahet. Klæbo andis meile mõista, et ta ei saa tema kuuldes asjadest rääkida nii, nagu ta päriselt arvab,» väitis Retivõhh.