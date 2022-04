Lewis Hamilton: ma pole 13 aastat nii halva vormeliga sõitnud

«Vabandust, et pidid sellise asjaga võidu kihutama. Tean, et vormel oli sõidukõlbmatu, sa ei vääri sellist tulemust. Peame edasi liikuma, aga see oli kohutav võistlus,» vabandas Wolff ruudulippude lehvimise järel võistkonna tähe Hamiltoni ees.

Hamilton lisas: «Öeldakse, et mul pole kunagi olnud halba masinat. Võin kinnitada, et on küll. 2009. aastal oli vormel täiesti paigast ära. Praegu sarnaneb olukord toonasele. Aga usun, et sel autol on potentsiaali. Nagu ka tol korral. Lahendasime probleemi ja tõusime kõrgesse mängu. Mul on usku, et suudame seda ka nüüd.»